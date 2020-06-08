Adana'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan Alperen Karataş'ın ağabeyi Hüseyin, "Sensiz ne yapacağız" diyerek, cesede sarılıp ağladı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü kenarına giden 19 yaşındaki Alperen Karataş, serinlemek için suya atladı.

Bir süre yüzen Karataş, ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

YARIM SAAT SONRA CESEDE ULAŞILDI

Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı.

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AĞABEYDEN YÜREK YAKAN FERYAT

Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş, kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim." diyerek feryat etti.

Boğulan kardeşinin başında feryat etti ViDEO

Karataş'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.