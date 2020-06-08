- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Boğulan kardeşinin başında feryat etti
Boğulan kardeşinin başında feryat etti
- DHA
- 08.06.2020 - 10:23
Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü kenarına giden 19 yaşındaki Alperen Karataş, serinlemek için suya atladı.
Bir süre yüzen Karataş, ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
YARIM SAAT SONRA CESEDE ULAŞILDI
Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı.
İZLE
AĞABEYDEN YÜREK YAKAN FERYAT
Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş, kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim." diyerek feryat etti.
Boğulan kardeşinin başında feryat etti ViDEO
Karataş'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.