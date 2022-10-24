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    Van'da boğulan müşterinin imdadına işletme sahibi yetişti

    Lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi işletme sahibi heimlich manevrasıyla kurtardı.
    • 24.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:04
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    Van'da boğulan müşterinin imdadına işletme sahibi yetişti

    Van merkezde, bir müşteri yemek yemek için lokanataya girdi.

    Siparişini veren müşterinin yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.

    Nefes alamayan adamın halini yanındaki arkadaşları fark etti.

    Arkadaşları şaşkınlıtan yardım edemedi

    Ani bir şekilde ayağa kalkıp boğazına sarılan müşterinin arkadaşları şaşkınlıktan herhangi bir müdahalede bulunamadı.

    Boğulan müşterinin imdadına işletme sahibi yetişti ViDEO

    Van da boğulan müşterinin imdadına işletme sahibi yetişti #1

    Boğulan adama işletme sahibi yetişti

    Yaşanan olayı gören ve koşarak müşterisinin yanında gelen işletme sahibi Nurettin Acar, heimlich manevrası yaparak müşterisinin boğazına kaçan yemeği çıkardı ve hayatını kurtardı.

    İHA'nın haberine göre, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Heimlich manevrasıyla kurtarılan müşteri ise rahat bir nefes aldı ve hayatını kurtaran işletme sahibine sarılarak teşekkür etti.

    Van da boğulan müşterinin imdadına işletme sahibi yetişti #2

    Heimlich manevrası nedir

    Heimlich manevrası yaparken hasta kişinin arkasından kollar dolanır, kişinin karın bölgesinde göğüs kemiğinin bittiği yer ile göbek deliğinin orta kısmına bir el yatay bir yumruk yapılarak koyulur.

    Diğer el ile ise yumruk yaparak kavranır.

    Hasta yere paralel şekilde eğik halde iken 5 kez yumrukla arkaya ve öne doğru çevirilerek manevra yapılır.

    Bu manevra kişiyi kavrayıp yukarı doğru kaldırmaya çalışıyormuş gibi, hızlı ve yukarı yönde bir itme uygulayarak karna sert bir baskı yapılması şeklinde gerçekleştirilir.


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