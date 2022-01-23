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- Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı
Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.
- DHA
- 23.01.2022 - 17:33
- Güncelleme : 23.01.2022 - 17:42
Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
D-100 KARAYOLU TÜM ARAÇLARA KAPATILDI
Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı.
Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.