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    Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı

    Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 17:42
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    Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı

    Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

    Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

    D-100 KARAYOLU TÜM ARAÇLARA KAPATILDI

    Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı.

    Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

    Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı #1


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