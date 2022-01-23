Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı

Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.

Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

D-100 KARAYOLU TÜM ARAÇLARA KAPATILDI

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı.

Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.