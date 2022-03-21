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    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme

    Bolu Dağı Tüneli’nde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 18:41
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    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme

    Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

    Yaralılardan 17’si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14’üne kaza yerinde müdahale edildi.

    8 AYLIK BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Bolu Dağı Tüneli'nde kaza anı

    SÜRÜCÜLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.

    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme #1

    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme #2

    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme #3

    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme #4

    Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme #5


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