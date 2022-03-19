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    Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

    Çok sayıda aracın karıştığı kaza ile Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 15:31
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    Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

    Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.

    İlk bilgilere göre can kaybının bulunmadığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yaralılar olduğunu biliyoruz" dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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