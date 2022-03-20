Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı

18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan ve bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde dün yaşanan zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girmişti.

Kazada yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi.

ZİNCİRLEME KAZADA AĞIR YARALANDI

Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

KURTARILAMADI

Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi.

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti.













