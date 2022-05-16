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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı. Araç trafiği süre boyunca D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek.
- 16.05.2022 - 11:03
- Güncelleme : 16.05.2022 - 11:33
Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması bugün başladı.
Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 20 Haziran'da sonlandırılması beklenen çalışmalar nedeniyle yol, yaklaşık 35 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak.
Araç trafiği süre boyunca D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek
Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek.
Abant Gişeleri'nden çıkış yapacak olan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlanabilecek.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı VİDEO