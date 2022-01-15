Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi

Kar yağışı ve yoğun sis, sürücüler için görüş mesafesini azalttı. Yetkililer, gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısı yaptı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgedeki kar yağışı, sabah saatlerinde başladı ve tipi şeklinde devam ediyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Yağışlı hava ve sis, özellikle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

GECE SAATLERİNDE YOĞUN KAR BEKLENTİSİ

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.