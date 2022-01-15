Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
587.270
1.20%
BTXN Coin
33.28
-0.77%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi

    Kar yağışı ve yoğun sis, sürücüler için görüş mesafesini azalttı. Yetkililer, gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısı yaptı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi

    Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

    Bölgedeki kar yağışı, sabah saatlerinde başladı ve tipi şeklinde devam ediyor.

    GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

    Yağışlı hava ve sis, özellikle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #1

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

    Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

    GECE SAATLERİNDE YOĞUN KAR BEKLENTİSİ

    Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

    Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #2

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #3

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #4

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #5

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #6

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #7

    Bolu Dağı nda kar yağışı ve sis etkisini gösterdi #8


    Görüş Bildir