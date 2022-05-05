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    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

    6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
    • 05.05.2022 - 03:03
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    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

    Bolu'da saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde, Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza - Video

    Araç kuyrukları oluştu

    Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı.

    DHA'nın haberine göre, ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

    Bolu Dağı nda zincirleme kaza #1

    Bolu Dağı nda zincirleme kaza #2

    Bolu Dağı nda zincirleme kaza #3

    Bolu Dağı nda zincirleme kaza #4

    Bolu Dağı nda zincirleme kaza #5


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