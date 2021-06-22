1 hafta tatile çıkan ve döndüklerinde evinin kapısını açık bulan bir aile, polise haber verdi. İhbar üzerine hareket geçene ekipler, iki sevgiliyi kıskıvrak yakaladı.

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde, bir apartman dairesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir aile soyuldu.

1 haftalık tatile çıkan aile, dönüşte evlerinin kapısının açık olduğunu gördü. Bunun üzerie polise haber verildi.

10 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti.

10 FARKLI SUÇ KAYDI

Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı VİDEO