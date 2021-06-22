Euro
10.3677
-0.85%
Dolar
8.7018
-0.78%
Altın
498.23
-0.91%
Borsa
1.408
0.69%
Bitcoin
263.450
-8.10%
EXEN Coin
25.33
-9.60%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Bolu'da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı

    1 hafta tatile çıkan ve döndüklerinde evinin kapısını açık bulan bir aile, polise haber verdi. İhbar üzerine hareket geçene ekipler, iki sevgiliyi kıskıvrak yakaladı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı

    Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde, bir apartman dairesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir aile soyuldu.

    1 haftalık tatile çıkan aile, dönüşte evlerinin kapısının açık olduğunu gördü. Bunun üzerie polise haber verildi.

    10 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti.

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti.

    10 FARKLI SUÇ KAYDI

    Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Bolu'da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı VİDEO

    Bolu da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı #1

    Bolu da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan sevgililer yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir