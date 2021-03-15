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- Bolu'da 2 aylık bebek, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Bolu'da 2 aylık bebek, koronavirüs nedeniyle vefat etti
2 ay önce hayata gözlerini açan bebek, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 15.03.2021 - 12:51
- Güncelleme : 15.03.2021 - 12:59
Bolu’da 2 ay önce dünyaya gelen Kenan Altundağ’ın Mustafa Yusuf isimli bebeği, doğumundan 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü.
Hastanede, bebeğe yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ankara’da özel bir hastanede tedavi altına alınan 2 aylık Mustafa Yusuf, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bebek, Gerede’nin Ahmetler Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.