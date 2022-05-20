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    Bolu'da 2 kişi, 895 adet uyuşturucuyla yakalandı

    Narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 895 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
    • 20.05.2022 - 17:40
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    Bolu'da 2 kişi, 895 adet uyuşturucuyla yakalandı

    Yurt genelinde uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışmalara ağırlık veren polis ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    895 adet uyuşturucuyla yakalandılar

    Araçta yapılan aramalarda 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fahri Ş. (24) ve Samet E. (24) gözaltına alındı.

    Tutuklandılar

    İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Bolu da 2 kişi, 895 adet uyuşturucuyla yakalandı #1

    Bolu da 2 kişi, 895 adet uyuşturucuyla yakalandı #2

    Bolu da 2 kişi, 895 adet uyuşturucuyla yakalandı #3


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