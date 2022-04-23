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    Bolu'da 2 şahıs eski damatlarını sokak ortasında bıçakla öldürdü

    Gerede ilçesinde 22 yaşındaki adam, sokakta karşılaştığı eski kayınpederi ve kayınbiraderinden kaçmaya çalışsa da, yakalandığı yerde bıçakla katledildi.
    • 23.04.2022 - 09:26
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    Bolu'da 2 şahıs eski damatlarını sokak ortasında bıçakla öldürdü

    Bolu'nun Gerede ilçesinde eşinden boşanan Kemal Özarslan (22) aralarında husumet bulunan eski kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. ile sokakta karşılaştı.

    C.D. ve F.D.’nin ellerinde bıçak olduğunu gören Özarslan kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesine girdi.

    Kemal Özarslan'ı okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu, eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Eski damat kurtarılamadı

    Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Kemal Özarslan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kemal Özarslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Bolu da 2 şahıs eski damatlarını sokak ortasında bıçakla öldürdü #1

    Katiller gözaltına alındı

    F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kavgada hafif yaralanan C.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin gözetimi altında Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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