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    Bolu’da 3 doz aşılı 96 yaşındaki Abdullah Çetin, koronavirüsü atlattı

    3 doz aşısı bulunan 96 yaşındaki Abdullah Çetin, hastanede gördüğü tedavinin ardından koronavirüsü atlatarak sağlığına kavuştu.
    • AA
    • 23.02.2022 - 12:15
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    Bolu’da 3 doz aşılı 96 yaşındaki Abdullah Çetin, koronavirüsü atlattı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi'nde oğlu İlhami Çetin ile yaşayan 96 yaşındaki Abdullah Çetin ağrı, halsizlik ve bilinç kaybı şikayetleri üzerine götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Koronavirüs teşhisi konulan Çetin, tedavi altına alındı. 3 doz aşısı bulunan Çetin, tedavinin ardından koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

    Sağlık durumu iyi olan Çetin, hastaneden eve geldiğini, herhangi bir ağrısının olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çetin, herkesi aşı olmaya davet etti.

    AŞI SAYESİNDE KOLAY ATLATTI

    İlhami Çetin ise ilk etapta babasının soğuk havalar nedeniyle üşütmüş olabileceğini düşündüklerini ancak koronavirüse yakalandığının anlaşıldığını söyleyerek, salgınla mücadelede aşının önemine işaret etti.

    Çetin, babasının 3 doz aşısı sayesinde hastalığı kolay atlattığını vurguladı.

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    Bolu’da 3 doz aşılı 96 yaşındaki Abdullah Çetin, koronavirüsü atlattı #2

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    Bolu’da 3 doz aşılı 96 yaşındaki Abdullah Çetin, koronavirüsü atlattı #6


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