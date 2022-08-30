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    Bolu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

    Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 16:23
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    Bolu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

    Bolu TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana gelen olayda, yol çalışması nedeniyle trafiğin yavaşladığı İstanbul yönünde Lütfettin Eren'in kullandığı tır ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    8 kişi yaralandı

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza

    Bolu zincirleme kaza


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