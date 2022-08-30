Bolu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Bolu TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana gelen olayda, yol çalışması nedeniyle trafiğin yavaşladığı İstanbul yönünde Lütfettin Eren'in kullandığı tır ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





























