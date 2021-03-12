TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu Batı mevkiinden Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

Kazada farklı araçlarda bulunan O.Y. (35), B.K (21), N.K. (60) ve M.K. (52) yaralandı.

YARALI KURTULDULAR

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve Köroğlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ULAŞIM KİLİTLENDİ

Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Bolu'da 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı VİDEO







































