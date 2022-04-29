Bolu'da akademisyen dolandırıcıların hedefi oldu

Öğretim görevlisi olan S.C. isimli kadın, Mersin’de bir çay ocağında garsonluk yapan 20 yaşındaki K.S.’nin kurbanı olarak 10 bin lira dolandırıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 41 yaşındaki kadın, dolandırıcıların eline sosyal medya hesabı üzerinden tuzağa düşürüldü.

Yakın arkadaşının hesabından yapılan,"Merhabalar yapmış olduğum yatırımı 2 defa yaptım ve tekrar kazanç elde ettim. Emeği geçen T.'ye ve ekibine teşekkür ederim" paylaşımını gören kadın, para kazanma ümidiyle şüphelilerle iletişime geçti.

10 bin lirasını kaptırdı; dolandırıcı yakalandı

Mersin'deki dolandırıcıyla iletişime geçen S.C., karşı tarafın hesabına 10 bin lira yatırdı. Daha sonra kendisine yatırımı karşılığında 118 bin lira kazandığı ancak 18 bin lira daha para yatırması gerektiği söylendi. Dolandırıldığını anlayan ve 18 bin lirayı yatırmayan S.C., emniyete giderek şikayette bulundu.

Banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde Mersin’de bir çay ocağında garsonluk yapan 20 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. K.S. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"Mağdur'un zararını gidermek istiyorum"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan K.S., SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi, "Çay ocağından tanıdığım ve soyadlarını bilmediğim H. İle E. isimli iki kişi benim aile durumunun iyi olmadığını biliyorlardı. Benden 5 tane banka hesap kartı ile hesaplarımın şifrelerini vermem karşılığı bin 500 lira para verdiler. Hesap kartım onların elindeydi. Bu suçu onlar işledi. Şayet mağdur hanım kabul ederse zararını gidermek istiyorum. Bana 3-4 ay müsaade edin." dedi.

"Bir anlık boşluğuma geldi"

Öğretim görevlisi kadın ise savunmasında, "Sonradan öğrendim ki arkadaşımın sosyal medya hesabı çalınmış. Hemen emniyete giderek şikayetçi oldum. Bu olay bir anlık boşluğuma geldi. Burada sizin karşınızda olmaktan çok üzgünüm. Akıllı davranıp kanmamam gerekirdi. Paramın iade edilmesini istiyorum."diye konuştu.

Zararı karşılamazsa hapse girecek

İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti K.S.’nin isteği üzerine duruşmayı Eylül ayına erteledi. Şayet, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan K.S. zararı karşılamadığı taktirde hapse girecek.



