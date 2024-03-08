Bolu'da alacak verecek kavgası! Caddede karşılaştılar... Alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan kişileri gören 3 şüpheli, havaya ateş ederek tehditler savurdu.

İHA

Aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenilen iki grup, Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi'ndeki Karadere Caddesi'nde karşılaştı.

5 kişinin yaşadığı sözlü tartışma sonrası 3 kişilik grupta bulunan kişi, silahla havaya ateş ederek tehditler savurdu.

Ardından şahıslar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

3 şüpheli yakalandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere 2 kişi karakola götürüldü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise kısa süre içinde yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)