Bolu'da alacak verecek kavgası! Caddede karşılaştılar...

İHA
Aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenilen iki grup, Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi'ndeki Karadere Caddesi'nde karşılaştı.
5 kişinin yaşadığı sözlü tartışma sonrası 3 kişilik grupta bulunan kişi, silahla havaya ateş ederek tehditler savurdu.
Ardından şahıslar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
3 şüpheli yakalandı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.
Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere 2 kişi karakola götürüldü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise kısa süre içinde yakalandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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