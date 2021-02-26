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    Bolu'da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga

    Evde alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 21:59
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    Bolu'da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga

    Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde iddiaya göre, Uğur S.’ye ait evde alkol alan Emre T. ve Soner S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaş arasında bıçaklı kavga başladı.

    1 YARALI

    Emre T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Kavganın devam ettiği sırada eve gelen başka bir kişinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emre T. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Kavgaya karışan Soner S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sinir krizi geçirerek fenalaşan Uğur S. de ambulansla hastaneye götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu'da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga

    Bolu da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga #1

    Bolu da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga #2

    Bolu da alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga #3

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