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    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü

    Kanlar içinde olay yerinden kaçan genç başka bir mahallede bulunarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 16:05
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    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü

    Bolu'da arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Engin Kocatürk (18), midesi bulandıktan sonra hava almak için 3’üncü kattaki evin penceresine çıktı.

    Pencereye çıktığı sırada başı dönen Kocatürk 3’üncü kattan beton zemine düştü.

    YARALI HALDE KAÇTI

    Kanlar içinde yerde kalan Kocatürk’ün düştüğünü fark eden arkadaşları aşağı inerek yanına gitti. Alkol aldığının belli olmaması için arkadaşlarını gönderen Kocatürk daha sonra kendisi de kanlar içinde olay yerinden kaçtı.

    Kocatürk’ün kaçtığını gören mahalledeki çocuklar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü #1

    EKİPLER BAŞKA BİR SOKAKTA BULDU

    Kocatürk’ü olay yerinde bulamayan ekipler çocukların ifadelerine göre çevrede arama çalışması başlattı.

    Ekiplerin arama yaptıkları sırada Tabaklar mahallesi Seymen sokakta yaralı bir gencin olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler şahsın 3’üncü kattan düşerek yaralanan Engin Kocatürk olduğunu belirledi.

    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocatürk tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kocatürk’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü #3

    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü #4

    Bolu’da alkollü genç, 3’üncü kattan düştü #5

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