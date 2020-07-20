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Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü

Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü

Bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen anne ile 10 aylık bebeği hayatını kaybederken, minik bebeğin daha önce de iki katlı evlerinin balkonundan düştüğü öğrenildi.