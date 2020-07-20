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- Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü
Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü
Bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen anne ile 10 aylık bebeği hayatını kaybederken, minik bebeğin daha önce de iki katlı evlerinin balkonundan düştüğü öğrenildi.
- AA
- 20.07.2020 - 11:22
Songül Can (33) dün akşam 10 aylık bebeği Yaprak ile Bolu’nun Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'taki apartmanda oturan yakınlarını ziyarete gitti.
Çocuğunu uyutmak için yan odaya giden anne Can, bebeğiyle birlikte çıktığı balkondan düştü.
ANNE VE KIZI KURTARILAMADI
Anne ve kızının düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve bebeği, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DAHA ÖNCE DE DÜŞTÜ
Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlatırken; annesiyle birlikte 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden 10 aylık Yaprak’ın 4 ay önce Mudurnu ilçesinde yaşadığı evin 2’inci katından da düştüğü ve tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu olduğu öğrenildi.