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    Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü

    Bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen anne ile 10 aylık bebeği hayatını kaybederken, minik bebeğin daha önce de iki katlı evlerinin balkonundan düştüğü öğrenildi.
    • AA
    • 20.07.2020 - 11:22
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    Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü

    Songül Can (33) dün akşam 10 aylık bebeği Yaprak ile Bolu’nun Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'taki apartmanda oturan yakınlarını ziyarete gitti.

    Çocuğunu uyutmak için yan odaya giden anne Can, bebeğiyle birlikte çıktığı balkondan düştü.

    ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

    Anne ve kızının düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve bebeği, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü #1

    DAHA ÖNCE DE DÜŞTÜ

    Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlatırken; annesiyle birlikte 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden 10 aylık Yaprak’ın 4 ay önce Mudurnu ilçesinde yaşadığı evin 2’inci katından da düştüğü ve tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu olduğu öğrenildi.

    Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü #2

    Bolu’da anne ve kızı balkondan düşerek öldü #3

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