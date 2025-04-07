Bolu'da araç kullanırken dans edip düşen sürücüye 22 bin lira ceza

İHA

Bolu’da eğlence bir anda kazaya dönüştü. Emir Ayana isimli genç sürücü, müzik eşliğinde seyir halindeki kamyonetinin kapısını açarak dans etmeye kalkışınca olanlar oldu. Araçta bulunan arkadaşlarının cep telefonuyla kayda aldığı anlarda, Ayana dengesini kaybederek yola düştü. Düşüşle birlikte kamyonet kontrolden çıkarken, içeridekiler kısa süreli panik yaşadı ve aracı zorlukla durdurabildi.

Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ayana’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Gençlerin “Düşersek yere uzanırız” notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

POLİS TAKİPTEYDİ, CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin yayılması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Şehir genelinde yapılan kontroller sırasında Emir Ayana, 14 EA 573 plakalı kamyonetiyle denetime takıldı. Ekiplerin dikkatli incelemesi sonucu, dans edip yola düşen kişinin Ayana olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde kamyonetin muayenesinin ve sigortasının olmadığı, ayrıca araca haciz nedeniyle yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Emir Ayana’ya, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan tam 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan genç sürücü, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.