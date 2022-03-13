Bolu'da aracını sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

Bolu'da aracını sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

Otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vuran Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Bolu'daki Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta yaşayan Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.

3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAHLI SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)