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    Bolu'da aracını sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

    Otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vuran Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 13:19
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    Bolu'da aracını sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

    Dün saat 16.30 sıralarında Bolu'daki Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta yaşayan Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.

    3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SİLAHLI SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    EŞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

    Bolu da aracını sattığı için tepki gösteren eşini vurdu #1


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