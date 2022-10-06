Bolu'da arkadaş cinayeti: Müebbet yedi

Mudurnu ilçesinde mangal yaparken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, cinayeti ormanda beliren gölgenin işlediğini söyledi. Sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arkadaş cinayeti yaşandı.

Yenişeyhler köyünde yaşanan olayda, Güray Uzun ve arkadaşı Ferdi Gül arasında, mangal yaptıkları esnada tartışma çıktı.

"Beni Ferdi bıçakladı" deyip can verdi

Gül, tartışma sırasında arkadaşını bıçaklayarak kaçmaya başladı. Güray Uzun da yanına gelen arkadaşlarına güçlükle "Beni Ferdi bıçakladı." dedi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güray Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgana müebbet hapis istemi

Güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan Ferdi Gül ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gül hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"Cinayeti gölge işledi"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ferdi Gül, Güray Uzun'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Gül, suçlamaları reddederek, olay anında kendisinin dövüldüğünü, baygınlık geçirdiğini, bu sırada ormanda uzun bir gölge gördüğünü, cinayeti de bu gölgenin işlediğini söyledi.

Gül, "Cinayeti kesinlikle ben işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Hapisten çıkamayacak

Mahkeme heyeti, ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ferdi Gül'ün müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güray Uzun’un eşi 3 çocuk annesi Sevinç Uzun da müebbet hapis kararını duyunca "Adalet yerini buldu. Kocamın katilinin en az 35 yıl hapis yatacak olması beni biraz da olsa teselli edecek." diye konuştu. Duruşma sonrası sanık Ferdi Gül'ün annesinin ise ağladığı görüldü.