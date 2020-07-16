Bolu'da ata tecavüz etti

Bolu'da ata tecavüz etti

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Ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin, teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Bolu'da ata tecavüz eden sapık İZLE

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.