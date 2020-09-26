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    Bolu'da ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu

    Bolu'da arkadaşıyla birlikte gezmek için gittiği Büyüksu Deresi'nde ayağına yosun dolanan ve dengesini kaybederek suya düşen İlker Özkan, boğularak can verdi.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 00:56
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    Bolu'da ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu

     

    Saat 17.00 sıralarında Berk Mahallesi'nden geçen Büyüksu Deresi'nde, arkadaşıyla birlikte derenin kenarına gezmek için gelen 14 yaşındaki  İlker Özkan, ayaklarını suya soktu. Ayağına yosun dolanan Özkan, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi.

    İLKER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri suya dalarak, çocuğu aradı. İlker Özkan'ın cansız bedeni yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu bulundu.

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    AİLESİNİ YAKINLARI TESKİN ETTİ

    Kurtarma çalışmalarını izleyen İlker Özkan'ın ailesi, çocuklarının cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun ailesini diğer yakınları teskin etti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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