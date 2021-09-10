Bolu'da bacanak cinayeti sanığı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Miras yüzünden yıllardır husumetli olan bacanaklar arasında çıkan kavgada, 49 yaşındaki Süleyman Özdemir hayatını kaybetti. Karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 49 yaşındaki bacanağı Süleyman Özdemir’i pompalı tüfekle öldüren 39 yaşındaki Fatih Erbaş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl haziran ayında Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi’nde gerçekleşen cinayetin nedeni miras meselesi yüzünden olduğu belirtildi.

Husumetli olan Fatih Erbaş ile bacanağı Süleyman Özdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Erbaş'ın, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Özdemir’e ateş açması sonucu Süleyman Özdemir, başına ve bacağına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.





ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Fatih Erbaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih Erbaş hakkında, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KESİNLİKLE KASTIM YOKTU"

Fatih Erbaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunması istenen Fatih Erbaş, mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasında özetle şunları söyledi:

“Ölen akrabamla 17 yıldır husumetliydik. Süleyman benim bacanağım olurdu. İç güveysi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana hak etmediğim şeyleri yaşattılar. Bir insanı öldürecek birisi değilim. Olay günü bacanağım ve diğer akrabalar evime sopa demirlerle gelip bana saldırmak istediler. Ben de kendimi savundum ve pompalı tüfekle ateş ettim. Kesinlikle kastım yoktu. dedi.

"EŞİM SÜREKLİ OĞLUMU EVDEN KOVUYORDU"

Eşim ise sürekli olarak 17 yaşındaki oğlumu istemiyor ve evden kovuyordu. Bu olaydan önce de oğlumu evden kovdu. Bunları hep içime attım. Cezaevindeyken, ziyaretime gelen kızlarım, ‘Baba ne zaman eve geleceksin’ diyerek soruyor. Eşim ise hep sinirli birisiydi. 4 çocuğuna bakamadığı için böyleydi. Çok pişmanım.” şeklinde konuştu.

"BENİM CANIMI ALDI"

Duruşmada söz alan Süleyman Özdemir’in eşi Hatice Özdemir ise, “Bu adam beni eşimden ayırdı. Benim canımı aldı. Onun ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Fatih Erbaş'ın 'Kasten öldürme' suçundan herhangi bir tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





