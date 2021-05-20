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    Bolu'da bariyerler kamyona saplandı

    Kontrolden çıkan kamyonuyla bariyerlere giren şoför Metin Aykanat, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 16:32
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    Bolu'da bariyerler kamyona saplandı

    TEM otoyolunun Elmalık mevkiinde, İstanbul yönüne giden Metin Aykanat yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

    Kamyonun ön kısmına saplanan bariyerler arka kısmından çıktı.

    ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada, kamyon şoförü Metin Aykanat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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