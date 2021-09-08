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- Bolu’da, baz istasyonlarından akü çalarken yakalandı
Bolu’da, baz istasyonlarından akü çalarken yakalandı
Gece vakti baz istasyonlarının kapılarını kırıp aküleri çalmaya çalışan E.T. isimli şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. E.T., kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 08.09.2021 - 17:11
- Güncelleme : 08.09.2021 - 17:18
Bolu’nun merkez ilçesinde bir şahıs, 7 Eylül Salı günü gece vakti Aşağısoku Mahallesi’nde baz istasyonlarının bulunduğu bölgeye aracıyla gelerek beklemeye başladı.
Bölgede bir aracın hırsızlık amacıyla beklediği yönündeki ihbarı değerlendiren Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
5 AKÜYÜ ÇALMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Baz istasyonlarının kapılarını kırıp 5 aküyü çalmak üzere olan şüpheli, polisi görünce aracına binip, kaçmaya başladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.
Kimliği tespit edilen E.T. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.