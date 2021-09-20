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    Bolu'da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi

    Evli kadının, kocasının görüştüğü yabancı uyruklu kadınla caddede buluşması üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay karakolda sonlandı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 18:07
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    Bolu'da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi

    Bolu’da Hatice D. isimli kadın, kendisinden 13 yaş küçük olan eşi Osman D.’nin, 1 çocuk annesi 19 yaşındaki yabancı uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi.

    Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, “Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun.” dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D., telefonla aradıkları genç kadın ile caddede görüştü.

    Konuşma sırasında evli kadın, yabancı uyruklu kadına eşiyle görüşmemesini söyledi.

    VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

    İbdisa K.'nin ısrarla görüşeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları, vatandaşlar güçlükle ayırdı.

    Bolu da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi #1

    Bolu'da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırılırken yabancı uyruklu kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Bolu da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi #2

    "İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

    Kadınların kavgasını ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında 100 kişi var, kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım." dedi.

    Bolu da bir adamın eşi ve sevgilisi birbirine girdi #3

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