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    Bolu'da bir bebek 4. kattan düştü

    Bolu'da bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen Irak uyruklu 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
    • AA
    • 04.08.2020 - 03:38
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    Bolu'da bir bebek 4. kattan düştü

    Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak'ta bir kadının sağa sola bağırarak koştuğunu fark eden mahalle sakinleri, kadının yanına gidince kucağındaki bebeği gördü.

    Irak uyruklu anne Khamaail Malik Ahmed'nun kucağındaki bebeğin apartmanın dördüncü katından düştüğünü anlayan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı bebeği olay yerindeki müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Bolu'da bir bebek 4. kattan düştü VİDEO


    Bolu'da bir bebek 4. kattan düştü #1

    TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

    Afnan Abdullah isimli 1,5 yaşındaki bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeğin annesi mutfakta süt hazırlarken çıktığı balkonun korkuluklarının arasından düştüğü bildirildi.

    Bolu'da bir bebek 4. kattan düştü #2

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