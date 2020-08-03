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- Bolu'da bir çocuk traktörü devirdi: 1 ölü 1 yaralı
Bolu'da bir çocuk traktörü devirdi: 1 ölü 1 yaralı
- İHA
- 03.08.2020 - 22:20
Bolu'da merkeze bağlı Yenicepınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki A.K.’nin kullandığı ve babaannesinin de bulunduğu 14 EE 304 plakalı traktör, köy yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, traktördeki Durkadın K. (66) olay yerinde hayatını kaybederken, torunu A.K. (13) yaralandı.
Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı torun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.
İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI
Durkadın K.’nin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan M.K. olay yerine geldi.
Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen M.K., olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da bir çocuk traktörü devirdi: 1 ölü 1 yaralı VİDEO