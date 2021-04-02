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    Bolu'da bir kadın üçüncü kattan otomobilin üzerine düştü

    3'üncü kattaki apartman dairesinin penceresinden komşusuna ait otomobilin üzerine düşen G.A. isimli kadın yaralandı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 02:01
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 02:59
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    Bolu'da bir kadın üçüncü kattan otomobilin üzerine düştü

    Bolu'da, Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak'ta G.A. (26), apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden, park halinde bulunan komşusuna ait otomobilin üzerine düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gürültü üzerine cama çıkan komşuları G.A.'yı yerde yatarken görünce durumu Acil Sağlık ve polise haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen G.A.'ya ilk müdahalede bulundu.

    Yaralanan G.A. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bolu'da bir kadın üçüncü kattan otomobilin üzerine düştü VİDEO

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    POLİS İNCELEME YAPTI

    G.A.'nın üzerine düştüğü otomobilde ise hasar oluştu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. G.A.'nın atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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