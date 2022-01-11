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    Bolu'da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Bolu'da bir tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada bıçaklanan işçilerden 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Necati G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 20:09
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    Bolu'da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Dün gece saatlerinde Bolu'ya bağlı Yenigeçitveren köyü mevkisinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana gelen olayda,  Necati G. ile Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Necati G., cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Ahmet Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir işçi de hafif şekilde yaralandı.

    TUTUKLANDI

    Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren Necati G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #1

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    Bolu da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #3

    Bolu da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #4

    Bolu da bir kişi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #5


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