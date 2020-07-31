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    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu

    Memleketlerine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobil TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yandı.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 02:36
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 02:36
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    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu

    Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden Adem Uz ve ailesinin bulunduğu  otomobil, TEM Otoyolu Dağkent mevkii Ankara istikametine seyir halindeyken yanmaya başladı.

    Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Uz, aracını sağ şeride çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi. Uz ve ailesinin araçtan inmesinden kısa süre sonra otomobil alev alev yandı.

    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu #1

    OTOMOBİLDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü.

    Uzun süre soğutma çalışmasının yapıldığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu VİDEO


    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu #2

    Bolu'da bir otomobil yanarak kül oldu #3

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