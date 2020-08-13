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    Bolu'da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı

    Cami duvarına tuvaletini yapan şahıs ve arkadaşları, kendisini uyaran genci darbedip kafasına şişe fırlattı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 14:30
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    Bolu'da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı

    Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, mahallede bulunan bir caminin duvarına tuvaletini yapan şahsı görünce otomobilini park ederek aşağı indi.

    "CAMİNİN TUVALETİ VAR"

    “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” şeklinde uyarıda bulunan gençle, tuvaletini yaptığı iddia edilen şahıs arasında tartışma çıktı.

    İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden vatandaşların araçlarında bulunan kişilerinde kavgaya karışması üzerine kızlı erkekli 2 grup şişe ve tahtalarla birbirlerine saldırdı.

    'Caminin duvarına işeme' diye uyardı, başında şişe kırıldı

    KAFASINDA ŞİŞE PARÇALADILAR

    Kavgada, bir vatandaş elindeki şişeyi karşı gruptaki gencin başına fırlattı. Şişe kafasında parçalanan genç bir süre yürüdükten sonra park halindeki otomobilin üzerine yığıldı.

    Yaralanan genç dakikalarca hareketsiz halde otomobilin üzerinde yatarken, karşı gruptaki kişiler gence vurmaya devam etti.

    Bolu da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı #1

    ŞİKAYETTE BULUNDULAR

    İki grup arasında yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, taraflar olayın ardından emniyet müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

    Bolu da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı #2

    Bolu da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı #3

    Bolu da cami duvarına tuvaletini yapan şahıs olay çıkardı #4

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