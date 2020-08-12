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    Bolu'da cip tıra çarptı, sürücü 45 dakikada kurtarıldı

    Bolu Dağı Tüneli geçişinde bir cip, kontrolden çıkarak tıra arkadan çarptı. Cipe sıkışan kadın sürücü, 45 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 17:59
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    Bolu'da cip tıra çarptı, sürücü 45 dakikada kurtarıldı

    TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde, öğle saatlerinde Ankara yönüne giden Aslı Dalkıran yönetimindeki cip, tünele 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki Şenel Kaymaz'ın kullandığı tıra çarptı.

    CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kazanın şiddetiyle savrulan cip, bariyere çarptı. Dalkıran kullanılmaz hale gelen cipin içinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    45 DAKİKADA KURTARILDI

    İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sonucu yaklaşık 45 dakikada Aslı Dalkıran, araçtan çıkarıldı. Yaralı Aslı Dalkıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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