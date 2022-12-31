Sabah saatlerinde evine yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kadın, bacağından ısırıldı. Genç kadını, yoldan geçen araç sürücüsü kurtardı.

Başıboş sokak köpekleri tehlikeye saçmaya devam ediyor.

Yıl boyunca ölüme ve ağır yaralanmalara sebebiyet veren köpek saldırıların sonu gelmiyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bolu...

Köpeklerin saldırısına uğradı

Sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakan Nurgül Yalçın, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bacağından ısırılan Yalçın, yoldan geçen bir sürücü tarafından kurtarıldı.

Aşı yapıldı

DHA'nın aktarımına göre; aracını durduran vatandaş yaralı kadını hastaneye götürdü.

Tetanos ile kuduz aşısı yapılan Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bolu'da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı VİDEO



"30 tane köpek olduğunu söylediler"

Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yalçın, "Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben fark etmedim. Köpekler tam arkama geldiğinde saldırı olacağını anlayıp kornaya basmışlar, ben de korna sesine aldırış etmedim. Daha sonra bacağımda bir yanma hissi hissettim. O sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü durdu ve beni arabaya aldı. Daha sonrasında baktığımda bir sürü köpek olduğunu gördüm. Başka arabalar da durdu. 30 tane köpek olduğunu ve kulaklarında küpe olmadığını söylediler." dedi.

"Çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum"

Çocuklarının yanında olmadığını anlatan Yalçın, "Her sabah çocuklarımı okula götürdüğüm yol ve okul olan bir bölge. Çok yoğun olan bir yer. Kaç köpek olduğunu anlayamadım ama çok köpek vardı. Hastanede pansuman yapılıp, tetanos aşısı yapıldı. Kuduz aşısı da yapıldı. Hala atlatamadım bu olayı. Yaşadığım olayın tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Atlatabileceğimi düşünemiyorum. Yanımda çocuklar olsaydı çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Direkt parçalarlardı. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Yetkililere yalvarıyorum. Bir an önce çözüm bulsunlar. 1-2 tane sürekli görüyorduk buralarda ama bu sefer sürü şeklindelerdi." diye konuştu.





