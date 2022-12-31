Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.390
1.11%
BTXN Coin
5.98
2.22%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bolu'da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı

    Sabah saatlerinde evine yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kadın, bacağından ısırıldı. Genç kadını, yoldan geçen araç sürücüsü kurtardı.
    • 31.12.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı

    Başıboş sokak köpekleri tehlikeye saçmaya devam ediyor.

    Yıl boyunca ölüme ve ağır yaralanmalara sebebiyet veren köpek saldırıların sonu gelmiyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Bolu...

    Köpeklerin saldırısına uğradı

    Sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakan Nurgül Yalçın, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Bacağından ısırılan Yalçın, yoldan geçen bir sürücü tarafından kurtarıldı.

    Bolu da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı #1

    Aşı yapıldı

    DHA'nın aktarımına göre; aracını durduran vatandaş yaralı kadını hastaneye götürdü.

    Tetanos ile kuduz aşısı yapılan Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Bolu'da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı VİDEO

    "30 tane köpek olduğunu söylediler"

    Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yalçın, "Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben fark etmedim. Köpekler tam arkama geldiğinde saldırı olacağını anlayıp kornaya basmışlar, ben de korna sesine aldırış etmedim. Daha sonra bacağımda bir yanma hissi hissettim. O sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü durdu ve beni arabaya aldı. Daha sonrasında baktığımda bir sürü köpek olduğunu gördüm. Başka arabalar da durdu. 30 tane köpek olduğunu ve kulaklarında küpe olmadığını söylediler." dedi.

    Bolu da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı #2

    ocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum"

    Çocuklarının yanında olmadığını anlatan Yalçın, "Her sabah çocuklarımı okula götürdüğüm yol ve okul olan bir bölge. Çok yoğun olan bir yer. Kaç köpek olduğunu anlayamadım ama çok köpek vardı. Hastanede pansuman yapılıp, tetanos aşısı yapıldı. Kuduz aşısı da yapıldı. Hala atlatamadım bu olayı. Yaşadığım olayın tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Atlatabileceğimi düşünemiyorum. Yanımda çocuklar olsaydı çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Direkt parçalarlardı. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Yetkililere yalvarıyorum. Bir an önce çözüm bulsunlar. 1-2 tane sürekli görüyorduk buralarda ama bu sefer sürü şeklindelerdi." diye konuştu.

    Bolu da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı #3

    Bolu da çocuklarını okula bırakan kadına köpek saldırdı #4


    Kastamonu’da Türkiye’nin ilk uçurum salıncağı kuruldu
    İç Haber

    Kastamonu’da Türkiye’nin ilk uçurum salıncağı kuruldu

    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları
    Kralspor

    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları

    Almanya'dan gelen dağcı 1 haftada Ağrı Dağı'na tırmanabildi
    Yaşam

    Almanya'dan gelen dağcı 1 haftada Ağrı Dağı'na tırmanabildi

    Görüş Bildir