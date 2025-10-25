Bolu'da dedesinin evinde kapı ve pencereye kadar her şeyi çalan torun tutuklandı Aşağıdoku Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı evin içindeki eşyalardan odaların kapı ve pencerelerine kadar tüm eşyaları söküp çalan 23 yaşındaki K.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.