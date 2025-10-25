Bolu'da dedesinin evinde kapı ve pencereye kadar her şeyi çalan torun tutuklandı

- Bolu'da, köye yazları giden M.P., dönüşte evindeki tüm eşyaların çalındığını fark etti.
- Asayiş ekipleri, hırsızın M.P.'nin torunu K.O. olduğunu belirleyip tutukladı.
- K.O., çaldığı eşyaları sattıktan sonra cezaevine gönderildi.
Bolu'da yaz döneminde köyde yaşayan M.P., kent merkezinde oturduğu apartman dairesine dönünce boş evle karşılaştı.
Dairesindeki kombiden, çatal bıçağa, odaların kapısından pencerelerine kadar her şeyin çalındığını gören M.P., polise ihbarda bulundu.
DEDESİNİN EŞYALARINI TORUNUNUN ÇALDIĞI BELİRLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında hırsızlık olayını, M.P.'nin torunu K.O.'nun yaptığı tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.O.'nun, dedesinin evinden çaldığı tüm malzemeleri sattığı ortaya çıktı.
K.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.