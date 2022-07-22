Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen traktördeki anne ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'nun Baltalı köyü Gölcük Yaylası mevkiinde 47 yaşındaki annesi Sabriye Akdemir ile birlikte yayladan köye giden 19 yaşındaki Yusuf Akdemir’in kullandığı 14 DZ 983 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Traktörün altında kalmaktan yaralı kurtulan anne ve oğlunu gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler bulundukları yerden çıkardı

Olay yerine gelen ekipler, sedyeye yerleştirdikleri anne ve oğlunu bulundukları yerden çıkardı.

Kazadan yaralı kurtulan anne ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA'nın habeirne göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



