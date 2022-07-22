Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.082
-1.23%
BTXN Coin
11.18
35.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

    Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen traktördeki anne ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu.
    • 22.07.2022 - 18:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

    Bolu'nun Baltalı köyü Gölcük Yaylası mevkiinde 47 yaşındaki annesi Sabriye Akdemir ile birlikte yayladan köye giden 19 yaşındaki Yusuf Akdemir’in kullandığı 14 DZ 983 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

    Traktörün altında kalmaktan yaralı kurtulan anne ve oğlunu gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Ekipler bulundukları yerden çıkardı

    Olay yerine gelen ekipler, sedyeye yerleştirdikleri anne ve oğlunu bulundukları yerden çıkardı.

    Kazadan yaralı kurtulan anne ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Bolu'da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

    Hayati tehlikeleri bulunmuyor

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    İHA'nın habeirne göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu #1

    Bolu da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu #2

    Bolu da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu #3

    Bolu da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu #4

    Bolu da devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Görüş Bildir