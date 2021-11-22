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- Bolu'da devrilen traktördeki karı koca öldü
Bolu'da devrilen traktördeki karı koca öldü
Köy içerisinde kontrolden çıkarak devrilen traktördeki karı koca, olay yerinde hayatını kaybetti.
- AA
- 22.11.2021 - 17:28
- Güncelleme : 22.11.2021 - 17:32
Bolu’nun Kındıra köyünde İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör, köy içinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EŞİ İLE BİRLİKTE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.