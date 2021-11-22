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    Bolu'da devrilen traktördeki karı koca öldü

    Köy içerisinde kontrolden çıkarak devrilen traktördeki karı koca, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • AA
    • 22.11.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:32
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    Bolu'da devrilen traktördeki karı koca öldü

    Bolu’nun Kındıra köyünde İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör, köy içinde kontrolden çıkarak devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    EŞİ İLE BİRLİKTE CAN VERDİ

    Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bolu da devrilen traktördeki karı koca öldü #1

    Bolu da devrilen traktördeki karı koca öldü #2

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