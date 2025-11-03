Bolu'da dilenci operasyonu: Üzerinden 4 bin lira para çıktı

- Bolu'da dilencilik yapan bir kadın yakalandı ve üzerinden 4 bin 445 TL çıktı.
- Zabıta ekipleri, kadının Düzce'den geldiğini tespit etti ve bu paraya el koydu.
- E.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önleri ve şehrin yoğun noktalarında dilenci denetimi gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, vatandaşlara dilencilik yapan E.K. isimli kadın tespit edilerek müdürlüğe götürüldü.
ÜZERİNDEN 4 BİN 445 LİRA ÇIKTI
Zabıta Müdürlüğü’nde yapılan kimlik sorgulaması sonucunda E.K.’nin Düzce’den geldiği belirlendi. Kadının üzerinde bulunan 4 bin 445 TL’ye el konuldu.
Ele geçirilen parayla ilgili olarak para cezaları süreci başlatıldı ve E.K. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.