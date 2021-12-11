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    Bolu'da dövme kavgası: 2 yaralı

    Bolu'da 2 grup arasında çıkan 'dövmeni göstererek hava atıyorsun' diyerek başlayan kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 02:04
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    Bolu'da dövme kavgası: 2 yaralı

    Bolu'da saat 18.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'ta bulunan parkta gruplardan bir genç diğer gruptaki gence, "Dövmeni göstererek, hava atıyorsun" dedi.

    2 YARALI

    Bunun üzerine gençler arasında kavga çıktı. Kavgada, Ömür Ramazan Y. ve Tunahan S. bıçakla yaralandı.

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    POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ARIYOR

    Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne nakletti.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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