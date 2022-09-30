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    Bolu'da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap

    Yanan apartmandaki kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ev sahibi, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" dedi.
    • 30.09.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 20:00
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    Bolu'da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap

    Bolu'da Sağlık Mahallesi'ndeki Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşla,r evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

    İtfaiye ekipleri kedileri kontrol etti

    Apartman sakini bir kadın, yangın söndürme çalışmaları esnasında evinde kedilerinin bulunduğunu ve durumlarından endişe duyduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerinin kedilerini kontrol etmesini istedi.

    İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çatı katından daireye giriş yaptı. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ve korktukları için yakalayamayan itfaiye ekipleri, elleri boş aşağı indi.

    Bolu'da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap VİDEO


    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #1

    "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin"

    İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi.

    "Kedilerimi getirseydiniz hakkımı helal edecektim"

    İHA'nın haberine göre; itfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim." şeklinde cevap verdi.

    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #2

    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #3

    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #4

    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #5

    Bolu da evdeki halıları kirleten itfaiye erinin helallik isteğine ilginç cevap #6


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