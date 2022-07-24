Ankara'ya ilerlemekte olan otomobil tıra arkadan çarptı. Otomobilin içerisindeki çiçeği burnunda çift hayatını kaybetti. Eşlerden birinin kazadan 2 dakika önce yolculuk paylaşımı yaptığı görüldü.

Bolu'dan Ankara'ya hareket eden aile otomobili felaketi yaşadı.

28 yaşındaki Semih Sert kontrolündeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin idaresindeki 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaşanan korkunç olay sonrasında, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kendisi olay yerinde, eşi hastanede yaşamını yitirdi

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert (26) ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Küçük Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Bu arada Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bolu'da feci kaza: Paylaşım yaptıktan 2 dakika sonra kazada can verdiler VİDEO

Kazadan 2 dakika önce paylaşım yaptı

Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

Eşler son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan çiftin cenazeleri, dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.





























