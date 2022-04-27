Gezi davasından çıkan kararı protesto için toplanan gruba tepki gösteren bir vatandaş Türk bayrağı açtı. Polis, Türk bayrağı açan vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.

Dün Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı Gezi davasının ardından bazı noktalarda eylemler yapıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki eylemlerin beraberinde Bolu'da bir grup da meydana çıkarak verilen karara tepki gösterdi.



Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinden oluşan grubun Kent Meydanı'ndaki eylemi esnasında bölgeden geçen bir vatandaş da dava sonucuna karşı çıkanlara Türk bayrağı ile tepkisini belirtti.

Protesto grubuna Türk bayraklı tepki

Grubun basın açıklamasını yaptığı sırada elinde Türk bayrağıyla olay yerine gelen Mahmut Alam isimli şahıs sloganlar atarak Gezi davası kararlarını protesto eden gruba tepki gösterdi.

Bolu'da Gezi davası için toplananlara Türk bayrağıyla tepki gösterildi VİDEO







"Osman Kavala'yı savunanlar haindir"

Polisin araca bindirmeye çalıştığı Alam, "Osman Kavala kim? Varolsun devlet, yaşasın devlet! Osman Kavalayı savunanlar haindir. Bütün Bolu görüyor. PKK'yı savunanlar, bizim çocuklarımız şehit oluyor." diye bağırdı.

Polis Türk bayraklı vatandaşı uzaklaştırdı

Osman Kavala aleyhine sloganlar atan Alan, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı basın açıklamasında grup olaysız bir şekilde dağıldı.