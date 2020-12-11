İkinci kez aynı iş yerini soymaya hazırlandıkları sırada yakalanan şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden cep telefonu ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

40 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Yapılan incelemede İstanbul’dan kiralık bir araçla gelen gelen 2 kişinin, 40 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik eşyaları çaldıktan sonra kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, eşkalleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bolu’da hırsızlık şüphelileri ikinci soygun hazırlığında yakalandı VİDEO

<br />

İKİNCİ SOYGUN HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Ekipler, ilk olaydan 2 gün sonra hırsızlık olayının yaşandığı bölgede 2 kişinin şüpheli hareketleri olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda D.Ç. (18) ve A.K. (20), keşif yaptıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 2 şüphelinin, cep telefonu bayisinden eşya çalan kişiler olduğu tespit edildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

D.Ç. ve A.K. isimli şüphelilerin cep telefonu bayisinden yaptıkları hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, olay yerine gelen şüphelilerin iş yerinin kapısını delici aletle açtıktan sonra cep telefonu ve elektronik eşyaları çalarak hızla kaçtıkları yer aldı.