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    Bolu’da iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı

    Polis ekiplerinin operasyonunda narkotik köpeği ‘Sezar’ın iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladığı zanlı, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 16:12
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    Bolu’da iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

    Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    İÇ ÇAMAŞIRINDA ÇIKTI

    Durdurulan araç ve sürücü A.Ö. (32) üzerinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin sürücü A.Ö.’ye tepki vermesinin ardından üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi.

    Bolu’da iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu’da iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı #2

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