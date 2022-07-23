Bolu'da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Yuva köyündeki içme suyundan 112 kişi zehirlenirken, tedavi altına alınan hastalardan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Yuva köyü yerlileri, içme suyu nedeniyle zehirlendi.

Kayınpederini Kurban Bayramı ziyareti için Yuva köyüne giden Eyüp Ertem ise ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehirlenme sayısı 123 oldu

İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 123'e ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, on yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor.





Tedavi altındaki 1 kişi yaşamını yitirdi

Bolu'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan üzücü durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Üzüntümüz büyük"

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük.

Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor."