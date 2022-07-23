Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.001
-1.11%
BTXN Coin
11.17
34.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bolu'da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

    Yuva köyündeki içme suyundan 112 kişi zehirlenirken, tedavi altına alınan hastalardan 1 kişi yaşamını yitirdi.
    • 23.07.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

    Bolu'nun Yuva köyü yerlileri, içme suyu nedeniyle zehirlendi.

    Kayınpederini Kurban Bayramı ziyareti için Yuva köyüne giden Eyüp Ertem ise ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

    Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Zehirlenme sayısı 123 oldu

    İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 123'e ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, on yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor.

    Bolu da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Tedavi altındaki 1 kişi yaşamını yitirdi

    Bolu'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan üzücü durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "Üzüntümüz büyük"

    Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük.

    Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor."

    Bolu da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Bolu da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti #3

    Bolu da içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Sibil Çetinkaya cüretkar pozlarıyla mest etti! 'Yakıp geçmişsin ortalığı'
    Medya

    Fenomen Sibil Çetinkaya cüretkar pozlarıyla mest etti! 'Yakıp geçmişsin ortalığı'

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı

    Görüş Bildir