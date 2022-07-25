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    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi

    Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların sayısının 130'a ulaştığı ve 58 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.
    • 25.07.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:18
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    Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısını 130 olarak açıkladı.

    58 hastanın tedavisi sürüyor

    Yapılan açıklamada, “71 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.” denildi.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenen 130 kişiden 58'inin tedavileri sürüyor

    Kentteki tüm depolar denetlenecek

    İHA'nın aktardığına göre; Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde ise kentteki su depolarıyla ilgili yeni kararlar alındı. Toplantıda kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerin dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi #1

    Temizlik takibi de yapılacak

    Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasına devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin valilik ve kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi #2

    İhmali bulunan ya da kusurlular cezalandırılacak

    Alınan kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru bulunanlara ya da kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK’nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, idari ceza kesileceği belirtildi.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi #3

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 130’a yükseldi #4

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